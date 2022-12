Ladri in azione a ’Le Zuitere’: rubati due tablet e l’incasso

Nel giro di pochi mesi, i ladri gli hanno fatto visita in due occasioni. "Sono stufo, non si può vivere così" commenta Sami Ejupi, dietro il bancone del suo ristorante, ‘Le Zuitere’. "Ci siamo accorti stamani del furto (ieri per chi legge, ndr), quando siamo andati ad aprire, intorno alle 8.30". A sparire, "due tablet utilizzati per le comande e dal valore di duecentocinquanta euro l’uno e l’incasso, più o meno di 400 euro in monete che tenevamo per le feste". A questo bottino vanno aggiunti i danni, con una stima che va oltre i 1.500 euro: "Una tenda rotta dal valore di 350 euro e un doppio vetro". L’attività, che si distribuisce su due spazi, ha uno dei due ingressi in via Indipendenza. E’ da qui che i ladri hanno fatto irruzione: "Con un coltello, che poi hanno lasciato nel locale, hanno tagliato la tenda del gazebo esterno. Poi sono andati verso il magazzino, rompendo la finestra con un mattone. E devono aver fatto – racconta ancora Ejupi – parecchio rumore perché si tratta di un doppio vetro, che non si infrange al primo colpo". Difficile pensare che nessuno abbia visto o sentito nulla, considerata l’estrema vicinanza dalle abitazioni. "Una volta entrati hanno girato un po’ tutto il locale, prelevando il denaro da due casse, oltre ai due dispositivi". Un episodio che segue quello dello scorso settembre, quando alle Zuitere i ladri procedettero con un simile modus operandi, portando via qualche prodotto dal congelatore. Anche in quel caso furono danneggiati attrezzi e suppellettili vari, tra cui un televisore. "Già i tempi sono duri – conclude il ristoratore –, se si aggiungono anche questi episodi si mette veramente male per chi porta avanti un’attività". Sul posto, sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. E a lasciare nella paura è la lunga scia di furti accaduti in città, tra cui il raid di Natale in una casa di contrada San Savino.

Francesco Rossetti