Ladri in azione a Mummuiola: rubati diversi gioielli e oggetti d’oro

Nel territorio di Cingoli ieri, sabato santo ladri miscredenti, incuranti evidentemente della tradizionale devozione che anticipa la solennità pasquale, sono entrati in azione mettendo a segno un colpo ritenuto piuttosto redditizio. Stando a quanto hanno potuto desumere i proprietari che vivono nella loro abitazione in cui è avvenuta l’indesiderata incursione, il furto sarebbe stato compiuto in pieno pomeriggio, tra le 17 e le 18: in quel lasso di tempo i residenti, marito e moglie, si erano temporaneamente assentati per eseguire contingenti incombenze, lasciando debitamente chiuso l’appartamento che occupano al pianterreno dello stabile situato nella frazione Mummuiola, nelle vicinanze della strada regionale per Jesi, in una via circondata da altre abitazioni: nessuno si sarebbe accorto di niente. Per penetrare nello stabile, i malviventi hanno forzato una finestra laterale: quella della camera matrimoniale in cui si sono potuti introdurre per compiere un’indisturbata incursione. Cercando di procurarsi quanto più avrebbero potuto reperire, hanno messo letteralmente a soqquadro gli arredi, provocando un’incredibile confusione nella stanza in cui hanno rinvenuto un non trascurabile quantitativo di gioielli e oggetti d’oro di valore ancora non quantificato ma abbastanza rilevante, che lo diviene ancor più poiché i monili costituivano ricordi affettivi e legati a ricorrenze personali. Nei mobili non era conservato denaro. Rientrati a casa, i coniugi non si sono accorti subito della scorribanda avvenuta durante la loro assenza. Però poco dopo il marito, entrando nella camera assalita, con la consorte da lui allarmata si è reso conto dell’accaduto: entrambi si sono premurati di avvertire i carabinieri, verificando intanto che tutti i preziosi da loro ben custoditi erano spariti.

Gianfilippo Centanni