Ladri in azione in centro, ristorante nel mirino

Furto nel ristorante in pieno centro, ladri in fuga con monete e banconote dopo essere riusciti a entrare da una finestra.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì e nel mirino di due malviventi è finito "America Graffiti", il ristorante che si trova in viale Matteotti, a due passi da piazza XX settembre. Ad accorgersi di quanto è accaduto nella notte, a locale ovviamente già chiuso da un po’, sono stati i proprietari nella tarda mattinata dell’altro ieri, intorno alle 11. A quell’ora i titolari erano arrivati per aprire la loro attività e si sono subito accorti di aver ricevuto visite indesiderate la notte precedente.

Ignoti infatti, passando da una finestra del bagno, sono riusciti a fare irruzione nel ristorante del centro. Temendo che potessero essere ripresi e quindi individuati, per prima cosa i ladri hanno mandato in frantumi una telecamera della videosorveglianza, poi hanno puntato al cambiamonete che si trova nella sala. Lo hanno danneggiato e scassinato, e così sono riusciti a portare via il cassetto. All’interno c’erano banconote e monete: in totale oltre 500 euro, almeno secondo una prima stima fatta.

Con quel bottino i due malintenzionati sono scappati via dal locale, riuscendo in breve a far perdere le loro tracce.

La mattina seguente i proprietari del ristorante, dopo essersi accorti del furto subito nottetempo, non hanno potuto fare altro che chiamare la polizia. Sul posto, per il sopralluogo di rito, è intervenuta la Volante del commissariato di polizia, diretto dal commissario capo Riccardo Zenobi.

E ora sono in corso le indagini per raccogliere tutti gli elementi che potranno essere utili all’identificazione dei malviventi che si sono messi in azione nel ristorante. È possibile che i due fossero entrati in precedenza nel locale, per identificare il bersaglio e localizzare le telecamere.

Chiara Marinelli