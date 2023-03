Ladri in azione in parrocchia con il frullino

"Sono entrati mentre c’era la processione: hanno rotto degli armadietti, manomesso diversi lucchetti. Hanno persino distrutto un’antenna wi-fi, pensando forse che potesse trattarsi di una telecamera". È don Luca Beccacece a raccontare l’amara scoperta fatta, dopo la processione, nei locali parrocchiali di San Giovanni Battista a Porto Recanati. I ladri hanno preso di mira anche un armadio blindato. "Lo hanno aperto usando un frullino, l’odore di ferro tagliato era inconfondibile. Ad arrivare per primo sul posto è stato don Francesco che mi ha subito avvisato. I ladri hanno agito tra le 21 e le 22.30. Ma nessuno ha visto niente. I danni non li abbiamo ancora quantificati, ma non è stato rubato nulla. Nell’armadio che hanno aperto non ci sono oggetti di valore, ma documenti storici. Hanno raggiunto anche la casa parrocchiale, ma non hanno trovato nulla. Non sono andati invece in chiesa e non sono state rubate offerte. Abbiamo già riparato la porta blindata grazie a un volontario che ci ha aiutato". Il blitz dei malviventi è stato segnalato ai carabinieri. Mentre i ladri si aggiravano nei locali della parrocchia, sul lungomare si stava svolgendo la Via Crucis presieduta dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi. "È un gesto che dispiace – ha detto il parroco don Gabriele Crucianelli –. Ma per fortuna non è stato rubato niente".