Ladri in azione in tabaccheria. Rubati i contanti dalla cassa

Fanno irruzione in una tabaccheria e scappano con i soldi custoditi nel registratore di cassa. Indagini in corso per identificare i malviventi.

L’episodio è avvenuto l’altra notte intorno alle 3, quando nel mirino di ignoti è finito il bar tabaccheria in via D’Annunzio, nei pressi dell’incrocio con via papa Giovanni XXIII in zona Villa Eugenia. Secondo quanto ricostruito qualcuno, usando degli arnesi da scasso, ha forzato la porta di ingresso del locale e così è riuscito a fare irruzione all’interno della tabaccheria. Una volta dentro i malviventi hanno puntato dritto al registratore di cassa, da dove hanno prelevato tutti i soldi: circa un centinaio di euro, lasciati come fondo cassa dal proprietario. Ma nel frattempo è scattato l’allarme. I malviventi hanno dovuto fare in fretta. Dopo aver arraffato i contanti, sono scappati via facendo perdere le loro tracce. Non avrebbero avuto il tempo di prendere altro. Sul posto, avvisato dal sistema di allarme, è arrivato il proprietario, che ha subito chiamato le forze dell’ordine facendo intervenire sul posto le pattuglie.

Ora sono in corso le indagini per dare un volto ai responsabili del furto in via D’Annunzio. Al vaglio delle forze dell’ordine ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona e nel locale, che potrebbero avere immortalato elementi utili all’identificazione dei ladri.

Chiara Marinelli