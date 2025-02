Ladri in azione nel centro estetico. Spariscono smalti e attrezzature

Ladri in azione nel centro estetico di Civitanova, spariscono smalti e attrezzature professionali per fare la nail art. Ingente il bottino.

Il furto è stato messo a segno nel fine settimana appena trascorso. Nel mirino dei malviventi è finito un centro estetico che si trova in via della Vela, Perfect Nails. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, che indagano sul furto, ignoti, nella notte, dopo l’una, hanno fatto irruzione nel centro estetico, dopo aver forzato una vetrata di ingresso. Una volta dentro, hanno portato via diverse centinaia di confezioni di smalti professionali, lampade Uv per asciugare lo smalto semipermanente, e attrezzature varie per fare la manicure e la pedicure. Poi in tutta fretta se ne sono andati, lasciando il centro estetico praticamente vuoto.

Il valore del bottino dovrebbe agguirarsi intorno a diverse migliaia di euro, secondo una prima stima, visto che quelle portate via sono tutte attrezzature professionali, piuttosto costose. Inoltre sul conto vanno anche i danni legati all’effrazione della vetrata di ingresso, che è andata distrutta.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la titolare del centro, che ha subito chiamato la polizia segnalando il furto subito. Sul posto sono intervenuti gli agenti diretti dal commissario capo Riccardo Zenobi, che ora indagano sull’episodio.

Al vaglio degli agenti sono finiti per prima cosa i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero avere immortalato elementi utili all’identificazione dei ladri. Il sospetto è che possa trattarsi di un blitz preparato e messo a segno su commissione, alla luce della specificità degli articoli che sono stati sottratti dalla banda di malviventi.

Le indagini comunque sono in corso per fare piena luce sulla vicenda.

Chiara Marinelli