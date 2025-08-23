Ladri in azione nella notte. Quattro case nel mirino

Mini bottino dal mini raid ladresco effettuato da ignoti, durante la notte scorsa, nella frazione Sant’Obrizio di Cingoli, situata oltre il bivio della provinciale per Filottrano.

Le incursioni sarebbero avvenute verso le 2 di notte. Sono state prese di mira quattro abitazioni. I due appartamenti di una, il vicino stabile e un altro adiacente. Nella prima dimora, i ladri sono penetrati forzando un infisso. Nell’intrusione compiuta a pianterreno, pur avendo rovistato un po’ ovunque, i malviventi sono andati in bianco. Saliti al primo piano, dove abita un’anziana che era assente, hanno messo un po’ tutto a soqquadro, però sono riusciti a impossessarsi solo di una fede nuziale: la proprietaria infatti aveva affidato ai congiunti la custodia dei suoi preziosi, cari ricordi personali. Nell’adiacente edificio, pure occupato da una donna, i ladri si sono appropriati di un portafoglio con poco più di 100 euro e di due orologi.

Poi la scorribanda è proseguita in un’attigua residenza. I malviventi, servendosi di una sedia rinvenuta all’esterno, hanno scavalcato la rete di recinzione: però non sapevano che in agguato c’era un cane, pronto ad abbaiare rabbiosamente, svegliando i padroni e costringendo la banda di ladri a darsela a gambe, per evitare di fare i conti con qualche morso.

L’accaduto riporta l’attenzione sul rischio furti, con l’invito a usare sempre ogni accortezza per evitare di finire nel mirino delle bande che si aggirano in zona.

Gianfilippo Centanni