Ladri in azione sul lungomare Nel mirino lo chalet Floridita

È tornato alla carica il ladro seriale e questa volta ha preso di mira lo chalet Floridita, nel lungomare Palestro. Sempre con il solito modus operandi, ha spaccato una vetrata e si è introdotto là dentro rubando circa una trentina di euro dalla cassa, prima di darsi alla fuga. Il furto è avvenuto nella notte tra mercoledì e ieri, a Porto Recanati. Ad accorgersi del fatto è stato ieri mattina, alle 7.15, uno dei titolari, Manlio Campanari, mentre andava ad aprire lo stabilimento che gestisce insieme al figlio Mirko e alla nuora Paola Cammoranesi. "Di sicuro il balordo è entrato dopo le 22, perché a quell’ora avevamo chiuso lo chalet – dice l’uomo –. In pratica, ha preso di mira una finestra che si trova in direzione mare. Prima è salito su una mensola in legno e dopo ha sfondato il vetro. Così è entrato e si è diretto alla cassa, dove ha prelevato i pochi spicci che teniamo, trenta euro. Probabilmente, per spaccare la vetrata, ha usato un grosso sasso che abbiamo trovato a terra. Di certo sono più i danni che la refurtiva, perché ha rotto un vetro anti-sfondamento e costerà circa 400 euro metterlo a posto". In mattinata i titolari hanno dunque allertato i carabinieri della caserma di Porto Recanati, che attorno alle 8 hanno svolto un sopralluogo nello chalet. Ma, per loro, questo è l’ennesimo furto subito in oltre dieci anni di gestione. "Sono 11 anni che abbiamo il balneare e non sbaglio se dico che sarà il decimo furto, se non l’undicesimo – spiega Mirko Campanari –. Insomma, o a inizio stagione o a fine estate vengono ogni volta a trovarci. Significa che da oggi non terremo più gli spicci in cassa". "La denuncia per il furto la formalizzerò domani (oggi, ndr) – aggiunge la moglie Paola –. Almeno è andata bene che rispetto all’anno scorso non ci hanno rubato le bottiglie di sambuca e poi non sono stati fatti troppi danni".

g. g.