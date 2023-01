Ladri in azione sulla costa: rubata un’auto in via Puccini e furto in casa di un’anziana

Sono tornati alla carica i ladri a Porto Potenza. In un caso, due donne hanno arraffato dentro all’abitazione di un’anziana alcune centinaio di euro, mentre nell’altro è stata rubata un’auto parcheggiata per strada. Tutto è cominciato lunedì pomeriggio, quando una 80enne del posto si trovava fuori da casa sua, in via Perugia, finché una donna le si è avvicinata. Lei ha quindi detto all’anziana che si conoscevano in qualche modo e ha iniziato a distrarla allungando la chiacchierata. Nel frattempo, una complice è entrata nell’appartamento e ha cominciato a girare la casa, cercando di trovare qualcosa di prezioso da portar via. A quel punto, è arrivata dentro alla camera da letto dell’80enne. Senza troppi problemi ha aperto un armadio, trovando una busta con circa 600 euro. Immediatamente l’ha presa ed poi riuscita ad uscire dall’appartamento senza farsi vedere. Immediatamente l’altra complice ha finito la messa in scena e ha salutato l’anziana. come se non fosse successo nulla. Quando la figlia è rientrata a per salutare la madre, entrambe hanno realizzato il furto subito. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri della caserma di Porto Potenza, anche se l’80enne non ha ancora sporto denuncia. Ma non solo, perché nei giorni scorsi si è consumato in città anche un furto d’auto, probabilmente nottetempo. A sparire una Audi A3 che era stata lasciata da un giovane portopotentino lungo via Puccini, nel rione Musicisti. L’amara scoperta è stata fatta mercoledì mattina dal ragazzo, che non trovava più il mezzo lasciato per strada. Tuttavia, non si sa di preciso quando sarebbe avvenuto il furto, perché da qualche giorno il giovane non usciva di casa perché ammalato. Fatto sta che si è recato nella caserma dei carabinieri di Porto Potenza, per sporgere denuncia contro ignoti. Secondo i militari, c’è il sospetto che ad agire sia stata una banda di professionisti originaria della Puglia, dove c’è un fluente mercato nero di pezzi di ricambio per auto.