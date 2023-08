Ladri in casa mentre i proprietari dormono

di Lucia Gentili

"Messaggio per i ladri: casa già derubata nella serata di ieri. Non ci sono altri preziosi da prendere!" È il cartello affisso sulla porta della propria abitazione da una famiglia in via Giuseppe Cegna, a Tolentino, finita nel mirino dei topi d’appartamento venerdì sera. A fare l’amara scoperta, la figlia. Quando la donna è rientrata, a mezzanotte, ha trovato il portone della palazzina aperto. Come pure il portoncino di casa, al primo piano. E, nel momento in cui ha varcato la soglia della sua camera da letto, l’ha trovata a soqquadro. Il tutto mentre i genitori anziani dormivano. "I miei genitori dormivano nella stanza vicina – spiega la figlia –. Il ladro o i ladri hahanno violato la nostra intimità, permettendosi poi di toccare le mie cose, i miei vestiti". I malviventi hanno ribaltato sul letto il contenuto dei cassetti, rovistato nell’armadio e arraffato preziosi (bracciali) per un bottino di qualche migliaio d’euro. Già nel 2016 la stessa casa era stata visitata dai ladri. Secondo le ricostruzioni, anche questa volta dovrebbero essere entrati dal terrazzo o dalla porta d’ingresso.

La famiglia sporgerà denuncia in caserma. La figlia ha espresso rabbia e amarezza anche sui social, più che altro per avvisare gli altri residenti: "Occhi aperti a tutti. Fate attenzione: bisogna chiudere bene porte e portoni, se necessario mettere chiavistelli eo allarmi". Via Cegna, tra l’altro, si trova nel quartiere Vittorio Veneto-Trento e Trieste, il più colpito dal terremoto. E tante case sono disabitate, demolite o in costruzione.

Quindi diventa complicato in questa fase aiutarsi tra vicini. L’invito resta comunque sempre quello di chiamare il 112 in caso di strani movimenti o persone sospette. Ai malcapitati sono arrivati tanti messaggi d’affetto e solidarietà dai concittadini. A fine luglio un’altra casa di viale Vittorio Veneto aveva subìto un furto, mentre i proprietari erano in vacanza. I padroni se ne erano accorti al rientro dalle ferie, trovando la porta dell’appartamento forzata, i cassetti rovistati. All’appello, pure in quell’occasione, mancavano monili e oggetti d’oro.