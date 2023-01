"Ladri in paradiso" al teatro Verdi

Domani, alle 17.15, al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza va in scena la commedia "Ladri in paradiso", nell’ambito della rassegna "Celebriamo il dialetto". Sul palco, l’associazione teatrale "Gli Smisurati" Santa Maria in Selva (Treia). Si tratta di una commedia dialettale – in due atti – di Aldo Pisani, per la regia di Stefano Crucianelli. Il festival "Celebriamo il dialetto) prosegue il 4 febbraio con "Donna Fugata" della compagnia Leonina di Ripe San Ginesio e il 18 marzo con "Che bella famiglia" dell’associazione "Massimo Romagnoli".