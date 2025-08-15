Ladri in spiaggia, spariti cellulari e contanti

Brutta disavventura per una famigliola, che era andata in spiaggia a Porto Recanati per trascorrere una giornata di relax al mare: un ladro ha arraffato uno zainetto con dentro i loro cellulari, portafogli, occhiali da sole e altri oggetti personali. Per questo, i proprietari hanno sporto denuncia e adesso indagano i carabinieri.

Il colpo è avvenuto ieri mattina, quando la famiglia si è diretta sul litorale di Scossicci. Ma approfittando della confusione in spiaggia, un ladruncolo è riuscito a prendere lo zaino dove la famigliola aveva messo i propri averi, per poi scappare via e dileguarsi nel nulla. A segnalare il fatto è stata la donna, che poche ore dopo ha scritto un post sui social network. "Questa mattina (ieri, ndr) ero al mare in località Scossicci a Porto Recanati, di fronte al lunapark, con la mia famiglia e siamo stati derubati – ha spiegato la derubata su Facebook –. Un delinquente ha preso il mio zaino blu della Quechua con all’interno un iPhone 11, un Motorola Edge 60fusion, un portafoglio nero della Moero, un portafoglio Coccinelle di pelle rosso, documenti di identità, tessere sanitarie, patenti, carte di credito e bancomat intestati a me, mio marito e figlio, un Amazon kindle per leggere ed effetti personali vari come occhiali da sole".

A seguito dell’episodio, la donna si è recata alla caserma dei carabinieri di Loreto e ha sporto denuncia per il furto. Ma allo stesso tempo, la donna ha lanciato sui social un appello: "Chiedo gentilmente a chi trovasse in giro i nostri documenti ed effetti personali di andare dalle forze dell’ordine. Non spero di recuperare i pochi contanti, ma spero almeno di recuperare documenti e oggetti di valore affettivo, visto il grande disagio che questi ignoti mi hanno creato in vacanza".

Giorgio Giannaccini