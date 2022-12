Ladri in un appartamento: rubati gioielli e contanti

Ladri in azione a Cingoli. Il furto è stato effettuato in un’abitazione situata nel quartiere Trentavisi: lo stabile preso di mira è adiacente all’omonima via. Nel tardo pomeriggio, approfittando della momentanea assenza dei residenti, i malfattori hanno agito indisturbati: si sono introdotti nell’abitazione dopo aver forzato una porta-finestra situata sul retro dell’edificio. Penetrati nell’interno, hanno potuto agire indisturbati, mettendo a soqquadro le stanze. Alla fine si sono appropriati di alcuni monili d’oro per un valore peraltro non trascurabile, ma particolarmente di pregio affettivo in quanto i preziosi costituivano ricordi familiari, poi proseguendo la razzìa sono riusciti a impossessarsi di qualche centinaio di euro. Al termine dell’irruzione, nessuna persona domiciliata nelle vicinanze si è accorta di nulla, i malfattori sono riusciti a dileguarsi. I proprietari, rientrando a casa verso l’ora di cena, si sono resi conto di quanto era successo: è stato subito chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno immediatamente eseguito un sopralluogo ricevendo successivamente la denuncia.

Sono in corso le indagini, tenendo conto dgli indizi che sarebbero stati rilevati sul posto dai carabinieri.

g. cen.