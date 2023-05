Ladri in un negozio e due chalet: danni in serie

di Giorgio Giannaccini

Scia di furti con spaccata nel week-end, lungo Porto Recanati. Nel mirino dei malfattori sono finiti due stabilimenti balneari e anche un negozio. E in un’occasione i ladruncoli hanno persino bivaccato all’interno di una delle attività derubate, bevendo birra. Il colpo maggiore è stato ai danni della parrucchieria New Team in via Brodolini. I balordi sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato. Per prima cosa hanno forzato la porta di ingresso, smontando la vetrata, e quindi sono entrati nel locale. In breve, si sono stati portati via la cassa (con pochi spicci), il barattolo delle mance, due piastre per capelli e un tablet (per una refurtiva dal valore di circa mille euro). Solo la mattina dopo, i proprietari hanno realizzato il furto subito e allertato i carabinieri della caserma di Porto Recanati, i quali hanno svolto un sopralluogo. Da quanto emerge è probabile che i malfattori siano entrati in azione intorno alle 22.15, ovvero quando dei vicini hanno sentito degli strani rumori. I titolari della parrucchieria hanno poi sporto denuncia contro ignoti.

Ma un altro furto è andato a segno la stessa sera al balneare Oasi, nel lungomare Marinai d’Italia. Nel farlo, hanno preso di una mira una porta-finestra dello chalet, incrinando il vetro a suon di mattonate che però ha resistito. E allora si sono accaniti su un’altra vetrata, riuscendo poi a manometterla con una barra in ferro. Alla fine si sono introdotti all’interno, arraffando un contenitore con qualche spicciolo e un vecchio cellulare. Non solo, si sono portati via la telecamera interna del sistema di videosorveglianza privata, conde dentro la scheda sim. Pure stavolta, il personale dello stabilimento balneare ha scoperto il furto solo la mattina seguente e ha avvertito i carabinieri della locale caserma.

Ma un’altra razzia si è consumata la notte seguente, tra sabato e domenica, nel balneare Peter sul lungomare Palestro. Ignoti hanno forzato un frigorifero esterno e rubato una quindicina di birre, oltre ad aver bivaccato per un po’ dato che sono state trovate due bottiglie aperte e consumate. I titolari si sono accorti del fatto verso le 2.30 e hanno chiamato i carabinieri, poi giunti sul posto mezz’ora dopo.

Come se non bastasse, proprio verso le tre un boato è stato sentito lì vicino – con tanto di fumo – tra via Rosselli e via Castelnuovo, e si sospetta che qualcuno abbia fatto esplodere una bomba carta, che però non ha causato danni.