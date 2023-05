Ladri nei garage, rubata un’auto e spaccato un vetro

Ladri in azione l’altra notte in viale Vittorio Veneto. I malviventi hanno forzato gli accessi ai garage riuscendo a portarsi via una Fiat Panda. Brutta sorpresa ieri mattina per i residenti al civico 122. "Scendendo in garage – racconta l’avvocato Francesco Mantella – ho visto una serie di oggetti buttati alla rinfusa. Poi ho visto l’auto di mia moglie, un’Audi, e anche lì dentro c’erano, sui sedili, le varie cose che erano nel portaoggetti. Solo a quel punto mi sono accorto che il vetro posteriore destro era stato rotto. Qualcuno era entrato per frugare e portare via qualcosa di valore dall’abitacolo, ma non l’ha trovato perché non ci teniamo nulla. I ladri hanno frugato anche nel garage e anche in altri vicini". In uno di questi, sono riusciti a portare via una Fiat Panda. Si tratta della vettura di una persona disabile, come evidente grazie al tesserino, rimasta in difficoltà dopo questa sottrazione: la moglie, Giulia Abbate, lo ha segnalato su Facebook, esprimendo tutto il suo comprensibile sdegno e lanciando un appello ai concittadini: "se vedete questa auto, riconoscibile per le stelle nere sugli sportelli, o avete qualche informazione per favore contattate me o mio marito". I ladri, a quanto sembra, hanno forzato il cancello che protegge le rimesse, e una volta entrati hanno cercato fino a quando non sono riusciti a trovare qualcosa. I furti sono stati già denunciati ai carabinieri.