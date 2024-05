Ladri nella villetta: spariscono soldi e gioielli

I ladri hanno fatto irruzione a tarda ora in una villetta, in via Montarice. Hanno approfittato dell’assenza della proprietaria di casa per forzare l’entrata e arraffare preziosi e monili in oro dal valore di quasi mille euro. Questo il colpo avvenuto nella tarda serata di venerdì a Porto Recanati. Verso le 22 i malfattori sono entrati in azione e hanno preso di mira l’abitazione, che è a più piani e si trova nel quartiere periferico di Montarice, al confine con Recanati. Hanno sfondato la vetrata di una finestra dello scantinato e si sono introdotti all’interno, facendo il giro della villetta. Hanno rotto altre porte e infissi, per poi accedere nel salotto e nella camera da letto. Proprio lì, hanno rubato dal cassetto di un mobile delle collanine e dei braccialetti in oro. A quel punto si sono dati alla fuga.

Ad accorgersi del fattaccio è stata, al suo rientro, la proprietaria di casa, una donna sui 70 anni che vive là con i familiari. Si è ritrovata l’abitazione a soqquadro e con danni stimabili per circa 3mila euro, senza contare il furto di quei preziosi a lei cari. Quindi, ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Porto Recanati. I militari hanno svolto il sopralluogo di rito, prendendo nota di quanto era stato rubato. Ancora la donna non ha sporto denuncia, ma lo farà nei prossimi giorni. Intanto, ha voluto segnalare sui social network la propria disavventura: "Come avrete sentito dall’allarme che suonava ieri sera (venerdì, ndr), abbiamo avuto la visita dei ladri che hanno rotto un vetro della finestra, sabotato l’allarme e messo la casa a soqquadro".