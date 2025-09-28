Ladri rubano 10mila euro di gioielli. Ma l’inchiesta sul furto è archiviata

Rubati gioielli per circa 10mila euro, tra cui l’anello del marito defunto, ma dopo un anno arriva la notifica della procura: fascicolo chiuso e vicenda archiviata. Dell’accaduto non si era saputo nulla all’epoca, ma a distanza di tempo riemerge una storia che lascia dietro di sé solo amarezza. È quella di una donna, rimasta vedova nel 2022, che circa un anno fa subì un furto nella propria abitazione di via Nazario Sauro. I ladri, evidentemente ben informati sulle abitudini della famiglia, approfittarono dell’uscita del figlio – unico presente in casa – e della contemporanea assenza della madre per introdursi nell’appartamento. Si arrampicarono lungo una grondaia e, forzando una finestra laterale, riuscirono a entrare. Una volta dentro agirono in modo rapido e mirato: nessuna stanza messa a soqquadro, nessun oggetto spostato. Si diressero subito verso il punto in cui erano custoditi due collier e tre anelli, tra cui quello appartenuto al marito defunto. Il bottino, stimato in circa 10mila euro, aveva per la donna un valore soprattutto affettivo. Sul posto intervennero i carabinieri che effettuarono i rilievi e il sopralluogo di rito alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori.

Indagini avviate, ma senza esito. Solo nei giorni scorsi la donna ha ricevuto dalla procura la notifica della chiusura del fascicolo con conseguente archiviazione: nessuna traccia dei responsabili, nessuna possibilità di recuperare ciò che era stato sottratto. Per la vittima resta così un dolore doppio: da un lato la perdita materiale, dall’altro la consapevolezza che un simbolo della vita condivisa con il marito è andato perduto per sempre, senza giustizia né risposte.