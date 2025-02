Ladri scatenati tra market e chalet

Una banda di ladri, composta da quattro elementi, ha tentato il gran colpo manomettendo con un piede di porco le due entrate secondarie del Market Sì con Te Zippilli in via Mazzini, a Porto Recanati. Ma sono stati messi in fuga dalla madre dei proprietari, che si è affacciata dalla finestra di casa e ha urlato contro di loro. Come se non bastasse, nelle notti scorse dei malfattori hanno smontato e rubato le grondaie in rame di ben tre stabilimenti balneari.

Su tutti questi episodi, avvenuti in città, indagano ora i carabinieri della caserma di Porto Recanati. Il tentativo di furto all’interno del supermercato si è verificato nella nottata di martedì.

"I ladri sono entrati in azione a tarda ora, tra le 2.30 e le 3 – spiega uno dei titolari, Giovanni Zippilli –. Prima hanno forzato con un arnese da scasso la porta-finestra che affaccia in via Mazzini, ma poi si sono accorti che c’era una serranda metallica difficile da scardinare. Allora sono tornati alla carica su un’altra porta, che si trova sotto la galleria Bitocchi. Così, mentre stavano armeggiando con il piede di porco, mia madre ha sentito la confusione generale. E pensando che fossero i soliti giovinastri che ogni notte si mettono qua sotto a far baccano, si è affacciata dalla finestra e ha gridato a loro: "O ve la smettete, o chiamo i carabinieri". Ed erano in tre, perché una telecamera del negozio ha ripreso le sagome dei balordi".

A quel punto i malfattori sono fuggiti a gambe levate. "Dopo che mia madre ha urlato, quei tre hanno tagliato la corda e sono saliti su un’auto con al volante un quarto complice – riprende Zippilli –. Purtroppo dobbiamo fare i conti con i danni, che ammontano a 1.600 euro per sostituire la porta-finestra. È il secondo tentativo di furto in due anni. Il pomeriggio seguente sono andato alla caserma dei carabinieri e ho sporto denuncia contro ignoti".

Ma negli ultimi giorni si sono fatti vivi dei ladruncoli di prezioso oro rosso che hanno preso di mira gli stabilimenti balneari.

Nella notte tra lunedì e martedì sono stati tagliati e portati via i tubi discendenti delle grondaie dello stabilimento Amneris. Invece, l’altra sera sono stati assaltati gli chalet Il Faro e La Lancetta: anche qui ignoti hanno smontato e rubato parte delle grondaie in rame.