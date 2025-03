Ladri senza scrupoli nella casa terremotata

Sciacalli ancora in azione tra le case inagibili di Camerino. Questa volta nel mirino è finita una casa in via Favorino, nel centro storico, in zona rossa. A raccontare il triste episodio è la figlia della proprietaria, Nancy Biraschi: "Lunedì pomeriggio mi hanno avvisato che il portone di casa di mia madre era aperto. Sono andata a controllare. Il peggio si era avverato. Non hanno trovato una casa svuotata perché, in questi nove anni di inferno, tra traslochi forzati e un piccolo appartamento di 40 metri quadri già ammobiliato in cui mia madre riesce a vivere a malapena, non ha mai potuto portare via le sue cose. Sedie, specchi antichi, opere d’arte, oggetti ingombranti e di valore, sono stati trafugati da ladri senza scrupoli. Come se non fosse già abbastanza vivere da erranti, tra pendolarismo e sacrifici, trascinando il peso di nove anni difficili, logoranti. Ora anche questo. L’ennesima violenza. Mia madre quest’anno compie 85 anni: non auguro a nessuno di vedere un genitore anziano deluso, spezzato. Era lì, sul divano (una delle poche cose rimaste), smarrita. Dopo una vita di lavoro ha perso tutto: la casa, i ricordi, ogni cosa realizzata con amore e sacrificio". L’ultima volta che Biraschi si era recata a casa della madre per un sopralluogo della Soprintendenza, essendo un edificio vincolato, risale a due/tre mesi fa. Il furto dovrebbe essere avvenuto quindi negli ultimi tempi. L’altro giorni i carabinieri si sono recati sul posto e ieri la cittadina è andata a sporgere denuncia. Nella stessa via altre case presentano segni di scasso. Secondo le ricostruzioni, i ladri hanno spezzato la serratura, la maniglia della porta - idem per la vicina di casa - e portato via mobili, sedie, specchi, pezzi di antiquariato ecc caricandoli su un mezzo. La famiglia non sa ancora quanti oggetti mancano all’appello ma, solo nella sala, la stima del bottino è sui 10mila euro, oltre ai danni all’ingresso e ai vasi rotti nella fuga. "Hanno buttato tutto all’aria, svuotato i cassetti, aperto gli armadi, senza alcun rispetto – prosegue Biraschi –. Da noi è la prima volta. Ma nelle case inagibili, dall’indomani delle scosse a oggi, è stato un continuo. Forse dal 2016 sarebbe stato utile dotare le vie del centro di un sistema di videosorveglianza. Ho partecipato a tutte le manifestazioni dei terremotati, per sensibilizzare, compresa la protesta a Roma bloccando la tangenziale. Mi sono data fa fare, a cosa è servito?". Tra l’altro la sua famiglia e la madre non percepiscono l’autonoma sistemazione. "Dopo il sisma avevamo urgenza di trovare casa e restare a Camerino ma non c’era niente in affitto; siamo stati costretti a comprare – ricorda –. Chi acquistava un appartamento nel cratere aveva un incentivo: 3mila euro a fronte dei 60mila di Cas. Tutto paradossale. Noi residenti proprietari delle prime case avremmo dovuto avere la precedenza nella ricostruzione. E invece siamo ancora in alto mare". Con tanto di accolli nelle spese.

Lucia Gentili