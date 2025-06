Ladri sfondano la vetrata. Ripulito negozio nella notte

Banda di ladri in azione a tarda ora e, a bordo di un’auto. I malviventi hanno sfondato la vetrata del negozio Dlc Market di via Pizzardeto, al confine tra Porto Recanati e Loreto, per poi scendere e arraffare una cassa automatica con all’interno 600 euro. Questo il furto con scappata che si è verificato nei giorni scorsi e sul quale stanno indagando adesso i carabinieri per tentare di rintracciare la banda di ladri.

I malfattori hanno agito in nottata, verso l’1.30. A quell’ora due o tre soggetti, che viaggiavano in auto, si sono recati nel parcheggio della zona commerciale di via Pizzardeto, dove si trovano diversi negozi e discount. Subito dopo la macchina si è diretta a gran velocità contro la vetrata del Dlc Market, che vende al pubblico capi di abbigliamento, oggetti per la casa, decorazioni e articoli per il fai da te. A quel punto il vetro è andato in mille pezzi e immediatamente i malviventi sono scesi dal mezzo per depredare l’attività commerciale. In particolare hanno puntato senza indugi la cassa automatica, con dentro circa 600 euro, e dopo l’hanno caricata sul mezzo fuggendo a tutto gas.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Loreto, che hanno effettuato il sopralluogo di rito dando il via ai primi accertamenti. Davvero ingenti i danni registrati per l’attività commerciale, visto che i dipendenti hanno dovuto mettere in sicurezza e rimuovere la vetrata sfondata, oltre a farla sostituire in tempi rapidi. In seguito il gestore del negozio si è recato alla caserma dei carabinieri e ha depositato una denuncia contro ignoti per il furto subito. Ora indagano sul colpo i militari dell’Arma, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona con l’intento di raccogliere elementi utili, come il modello e la targa dell’auto, per risalire alla banda di ladri.