Ladri nel supermercato: trafugata la cassaforte, dipendente sventa il blitz

Macerata, 6 maggio 2025 – Tre uomini con il volto travisato dal passamontagna e con un frullino fanno uno squarcio sulla parete degli uffici del supermercato Coal di via Marche e prendono la pesante cassaforte, con all’interno del denaro, caricandola su un furgone rubato. Ma un dipendente, arrivato al lavoro una decina di minuti prima del previsto, manda all’aria i piani dei tre malviventi che, scoperti, si danno alla fuga.

Un foro nel muro con un frullino ad acqua

È quanto accaduto poco prima dell’alba di ieri quando nel mirino di tre malviventi è finito il supermercato Coal, in via Marche, nella zona della stazione ferroviaria di Macerata. I tre malviventi, a bordo di un furgone rubato sotto casa a un uomo di Tolentino che, in questi giorni, si trovava a Macerata dalla figlia, sono riusciti a entrare nel largo piazzale, che fa da parcheggio, davanti al supermercato di via Marche, dopo essere riusciti ad aprire i cancelli. Dopo essersi preoccupati di richiuderli, hanno piazzato il furgone in corrispondenza degli uffici e, con un frullino ad acqua, di quelli che fanno poco rumore, hanno praticato un lungo foro sulla parete e dall’interno degli uffici hanno preso la cassaforte.

Il blitz del dipendente

Non deve essere stato neppure così facile, visto che la cassaforte pesa circa duecento chili. Aiutandosi con una specie di carrellino, hanno caricato a bordo del furgone rubato la cassaforte, dove era custodito il denaro. Il colpo sembrava essere stato messo a segno, quando improvvisamente si è affacciato un dipendente. “Erano precisamente le 5.17 – ha raccontato l’addetto del supermercato, che si occupa del reparto orto-frutta – ed ero davanti al cancello chiuso, in quanto aspettavo una collega che viene alle cinque e mezza. Visto che a quell’ora pioveva, mi sono affacciato per vedere se era stata scaricata la frutta e la verdura sul piazzale, quando ho visto un furgone. C’erano tre persone con il passamontagna, che non appena si sono rese conto della mia presenza hanno cominciato ad urlare “andiamo, andiamo”. A quel punto io sono immediatamente salito in macchina e ho chiamato la polizia”.

La fuga dei ladri

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati i poliziotti. Ma i tre malviventi erano già scappati via a piedi, in direzione dei binari della stazione, facendo perdere le loro tracce nel giro di un attimo. Ovviamente hanno lasciato tutto lì, la cassaforte e il furgone, con all’interno degli attrezzi usati in precedenza dai malviventi. Ora sono in corso le indagini da parte della polizia per identificare i tre. Di recente, a marzo, ignoti avevano cercato di mettere a segno un colpo nel supermercato di via Marche, ma era scattato l’allarme e i malviventi erano scappati via. Qualche anno fa, invece, al Maxi Coal un rapinatore si era avvicinato ad una cassiera, minacciandola con una pistola e si era fatto consegnare l’incasso.