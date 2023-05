Ancora ladri in via Spadoni, a Macerata sale la paura: "Non mi sento più sicura a casa mia"

Macerata, 7 maggio 2023 – Non c’è pace per la piccola via Spadoni, nella zona di via Spalato: ancora un colpo a segno in un’abitazione. Dopo i due furti a fine marzo, ora è toccato a un appartamento al secondo piano del palazzo a fianco, da dove sono stati rubati gioielli per 1.300 euro oltre a pezzi di bigiotteria.

Ma non è il danno economico l’aspetto peggiore: "È il terrore di sentirsi osservati – commenta la proprietaria, Graziella Gobbetti –, è quella sensazione bruttissima di vedere violato il proprio spazio intimo, il non sentirsi più al sicuro dentro casa. E la paura, irrazionale, che possano tornare a farmi visita".

I ladri sarebbero passati, ancora una volta, dal retro del palazzo che dà su via Roma, ma stavolta si sarebbero arrampicati sul tubo del gas, raggiungendo così il terrazzo. È successo venerdì sera, impossibile definire l’orario preciso. Gobbetti, di professione impiegata, quel giorno è tornata dal lavoro verso le 19.20, giusto il tempo di lasciare delle cose e poi è subito uscita, diretta a cena da amici; poi è andata ed è rientrata a casa verso mezzanotte. "Ho infilato la chiave – racconta Gobbetti –, ma non riuscivo ad aprire la porta. Ho provato a spingere con forza e ho intravisto la cassapanca, messa lì dall’interno, a bloccare la porta. Mi sono paralizzata. Ho capito che c’era stato qualcuno, non sapevo se degli estranei potessero essere ancora dentro, allora, terrorizzata, sono andata dalla vicina. Insieme, siamo entrate a casa mia".

Purtroppo, era come temeva. "La finestra della cucina, scardinata, era spalancata, hanno provato a forzare anche la portafinestra. Tre dei miei gatti si erano nascosti, spaventatissimi, mentre il quarto cercava di uscire fuori, terrorizzato. Ho temuto subito per loro, se fossero usciti dalla finestra sarebbero potuti finire in mezzo alla strada. Ho chiamato la polizia, era mezzanotte e mezzo".

Ci è voluto poco per capire che i ladri hanno puntato alla sola camera da letto (come negli altri due casi di fine marzo), per il resto non hanno toccato nulla. "Hanno aperto i cassetti del comodino e del comò e hanno preso un paio di orecchini e un anello, gli unici oggetti in oro che avevo, poi roba di bigiotteria – prosegue Gobbetti –. Quella notte sono andata a dormire da amici. Ma non ho chiuso occhio".

La mattina seguente (ieri, ndr) l’ha trascorsa con il tecnico per aggiustare la finestra della cucina e a pulire a fondo la casa: "La sentivo sporca. Una sensazione orrenda. Appena riesco, formalizzerò la denuncia. Credo abbiano agito all’ora di cena, quando tutti sono a tavola, anche perché qui dopo le 21.30 c’è sempre un po’ di movimento".

Via Spadoni è composta da pochi palazzi, disposti in una sorta quadrato, un angolo da sempre considerato tranquillo, di fronte la scuola IV Novembre. Ma ora i residenti sono in allarme: "Ci siamo sentiti con i vicini, daremo vita a un gruppo WhatsApp così da segnalarci movimenti sospetti. Quanto mi è capitato è bruttissimo, ma forse il racconto di un fatto così sgradevole potrà servire a qualcosa di buono, magari aiutare qualcun altro a stare in guardia. Mi hanno consigliato di lasciare luce e televisione accese quando esco. Penso di mettere le telecamere o un allarme, la porta blindata evidentemente serve a poco, se poi tanto passano dalla finestra. Sarebbe bene anche spostare il tubo del gas in modo che non stia più vicino al balcone e anche che ci fossero più pattuglie in giro".

Anche nei due casi di fine marzo, i ladri si erano portati via gioielli e oggetti per migliaia di euro. Si era mosso anche il Comune: l’assessore alla sicurezza Paolo Renna aveva contattato Patrizia Pezzanesi, una delle persone derubate (per lei non era la prima volta, 10 anni fa le avevano messo a soqquadro la casa) e le aveva espresso vicinanza da parte dell’amministrazione, oltre a muoversi per un sopralluogo in zona per capire che accorgimenti prendere per migliorare la situazione.