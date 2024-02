Ladro colpisce supermercato a San Marone, tentativo di effrazione al ristorante Capriccio sul mare, le ultime cronache di Macerata

Ladri ieri pomeriggio all’interno del supermercato Tigre (nella foto) di San Marone. Un giovane si è introdotto nel piccolo discount affacciato su via D’Annunzio dove stavano lavorando due addette, una al banco e l’altra tra i reparti. Nessuna di loro si trovava vicina alle casse, posizionate a ridosso dell’ingresso, e lui ne ha approfittato per avvicinarsi velocemente alla postazione e premere il tasto del registratore di cassa riuscendo ad aprire il cassetto. A quel punto ha arraffato tutto il contante custodito all’interno, non un gran bottino comunque perché al momento del furto, intorno alle 16, il supermercato aveva appena aperto e nelle casse non c’era molto denaro. Non era armato e non ha minacciato nessuno. Il colpo è durato pochissimi secondi e tuttavia una delle dipendenti ha provato a fermarlo. Si trovava in fondo al discount, ma quando ha sentito il rumore dello scatto della cassa che si apriva è corsa verso la porta in tempo per vedere il ladro che ha provato a bloccare. Lo ha anche strattonato, ma il ragazzo è riuscito a divincolarsi e a scappare dileguandosi per le strade del quartiere di San Marone. È stato subito avvertito il vicino commissariato, intervenuto con una volante. Gli agenti hanno acquisito le testimonianze delle due dipendenti.

Sempre nella giornata di ieri, e sempre nel pomeriggio, c’è stato un tentativo di effrazione al ristorante di pesce ‘Capriccio sul mare’, in viale Vittorio Veneto. Qui un soggetto, con problemi psichiatrici e conosciuto alle forze dell’ordine, ha provato ad entrare nel locale ma un commerciante, titolare di un’attività adiacente il ristorante, lo ha visto armeggiare con la serratura e gli ha gridato contro. L’uomo si è spaventato e si è allontanato. Nessun danno agli infissi del locale. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

Lorena Cellini