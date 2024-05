Ladro di liquori fermato dai carabinieri. Aveva fatto incetta di bottiglie in un negozio

È stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza il ladro di liquori che, nel mese di maggio, ha fatto man bassa di bottiglie in un esercizio commerciale di San Ginesio. Si tratta di un 61enne proveniente dal Fermano, denunciato per furto. E rischia anche il divieto di ritorno nel Comune del balcone dei Sibillini. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il 7, il 13 e il 18 maggio l’uomo si era presentato nel supermercato del paese e aveva acquistato birra; in tutte e tre le circostanze però avrebbe nascosto sotto il giacchetto delle bottiglie di liquore che non aveva pagato. A seguito delle denunce del titolare, i militari hanno visionato le telecamere del negozio e quelle della videosorveglianza comunale, risalendo all’identità del responsabile. Martedì, dopo la segnalazione al 112 della presenza del 61enne nello stesso supermercato, i militari si sono recati sul posto e lo hanno intercettato mentre stava per allontanarsi sulla sua auto. Aveva con sé ventuno bottiglie di liquore, di cui sei, del valore di circa 100 euro, sottratte nel negozio di San Ginesio. La refurtiva sequestrata sarà restituita ai titolari mentre il 61enne, già noto alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo, dovrà rispondere dei furti commessi. Oltre alla denuncia i militari hanno inoltrato la proposta al questore per la misura di prevenzione del divieto di ritorno a San Ginesio.