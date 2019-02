Montecosaro (Macerata), 15 febbraio 2019 - Forza la maniglia di un Doblò, nel parcheggio del centro commerciale di Montecosaro, e ruba il borsello lasciato sul sedile dal proprietario. Se non fosse che questi arriva, il ladro scappa lasciando a terra il borsello e perde, nella fuga, anche un apparecchio che controlla e misura il battito cardiaco.

E’ finito nei guai, denunciato per concorso in furto aggravato un tunisino di 62 anni, "incastrato" dalla macchinetta che gli salva la vita: il dispositivo Biotronik Cardio messanger smart, strumento simile ad uno smartphone che permette il monitoraggio elettrocardiografico costante del cuore per lunghi periodi. Funziona come un telefono cellulare e invia automaticamente all’azienda produttrice attraverso la rete GSM i dati medici e tecnici raccolti dall’impianto cardiaco.

E proprio dagli accertamenti svolti presso la ditta che commercializza il prodotto e l’ospedale Niguarda di Milano, oltre all’esame delle informazioni presenti in banca dati e il contributo della stazione di Porto d’Ascoli, i carabinieri di Montecosaro hanno identificato l’autore denunciandolo all’autorità giudiziaria. Il 62enne non ha fissa dimora, è clandestino. Il furto risale allo scorso 17 gennaio. Sono in corso delle ulteriori indagini per trovare il complice, alla guida del mezzo usato per la fuga.