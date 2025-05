Ladro negli chalet filmato dalle telecamere

Una scia di furti si è consumata nei giorni scorsi in quattro balneari di Porto Potenza. Due colpi sono andati a segno negli chalet Mosquito e Giribeach, dove sono stati arraffati soldi e bottiglie di alcolici, oltre a un cellulare e a un computer portatile. Discorso diverso, invece, per i due stabilimenti Giamirma e Solero, perché in entrambi i casi è scattato il sistema di allarme che ha mandato in fuga i malviventi. Su tutti questi fatti indagano adesso i carabinieri della caserma di Porto Potenza, diretti dal maresciallo capo Alessio Alberigo.

Amareggiata è Laura Giri, titolare con la sua famiglia del balneare Giribeach. "Mercoledì notte qualcuno ha rotto la finestra del bagno per introdursi all’interno dello chalet – spiega –. Per farla breve è stato rubato il fondo cassa, in tutto circa 200 euro, insieme con un computer portatile che avevo lasciato nel locale e ad alcune bottiglie di alcolici, tra l’altro molto costose. Subito dopo, i responsabili sono scappati da una vetrata che affaccia verso la spiaggia". Ma non è l’unico furto subito in tempi recenti. "Circa 15 giorni fa – aggiunge Giri – i ladri hanno smontato dal nostro stabilimento tutti i tubi in rame delle grondaie. Anche per tale fatto abbiamo presentato la denuncia. In totale, parliamo di un danno stimabile in almeno 5mila euro".

Sempre mercoledì notte un ladruncolo ha forzato una porta-finestra del Solero, ma appena entrato è scattato l’allarme che lo ha fatto fuggire a gambe levate. Mentre nella notte tra giovedì e ieri, un malfattore si è intrufolato dentro al Mosquito e si è intascato i soldi custoditi nella cassa, assieme con un cellulare. Lo stesso soggetto è entrato al Giamirma, però lì il colpo è sfumato. "Il ladro è stato ripreso dalle telecamere interne, si tratta di un giovane sui 25 anni, esile e con la barba – racconta il titolare Domenico De Angelis –. Nel mio caso ha tagliato un tenda esterna con l’intento di entrare nello chalet, peccato per lui che non è riuscito a rubare nulla. Insomma è andata bene così, sebbene mi abbia provocato dei danni". Perciò, sottolinea ancora De Angelis, "questo pomeriggio mi recherò nella caserma dei carabinieri di Porto Potenza per sporgere denuncia, allegando i filmati della videosorveglianza privata. Da quanto mi hanno raccontato dei colleghi, pure a Civitanova stanno depredando diversi locali del lungomare ed è probabile che sia opera di qualche sbandato della zona".

Giorgio Giannaccini