Scorda il telefono nell’auto della sua vittima: ladro denunciato

Macerata, 27 giugno 2025 – Rovista nell’abitacolo di un’auto parcheggiata in cerca di qualcosa di valore da portare via, ma dimentica il suo cellulare in macchina. Nei guai un maldestro aspirante ladro di venticinque anni. I carabinieri della stazione di Macerata hanno denunciato il giovane, un tunisino, domiciliato nel centro di Macerata, che si è reso responsabile dei reati di tentato furto su un’auto e falsità ideologica commessa da privato. L’altroieri pomeriggio una 79enne del posto ha sporto denuncia contro ignoti per il tentativo di furto subito in nottata sulla propria auto, che aveva lasciato parcheggiata sotto la sua abitazione, nel capoluogo.

La donna ha riferito che nell’abitacolo della sua macchina qualcuno aveva rovistato, ma che alla fine non era era stato portato via nulla. Ha aggiunto, poi, di aver rinvenuto un telefono cellulare all’interno dell’abitacolo della propria auto: cellulare che ha consegnato immediatamente ai militari. Così sono scattate subito le indagini per identificare l’autore del tentato furto. È emerso, attraverso il riscontro dell’anagrafica del titolare della sim installata sullo smartphone che, appunto, l’intestatario del contratto telefonico risultava essere proprio un 25enne tunisino che, sempre nella stessa mattinata, si era recato in caserma per denunciarne lo smarrimento. Il tunisino, alla fine, è stato denunciato per tentato furto e per falsità ideologica commessa da privato, dal momento che ha attestato falsamente ai militari lo smarrimento del cellulare. Lo smartphone e la relativa sim sono stati sequestrati dai carabinieri.