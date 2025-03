L’aerobica svelata in classe da Arianna Ciucci e Arianna Ciurlanti

Le classi terze del Convitto nazionale "Giacomo Leopardi" si sono riunite per incontrare Arianna Ciucci e Arianna Ciurlanti, specialiste della ginnastica aerobica. L’appuntamento è stato diviso in due momenti: nella prima parte le campionesse si sono presentate e ci hanno mostrato dei video delle loro gare, poi hanno risposto alle nostre domande. Ciucci ci ha raccontato che ha cominciato la carriera con la ginnastica artistica quando era molto piccola, per poi praticarla per altri tredici anni. A 17 anni l’ha lasciata definitivamente, un giorno ha incontrato un allenatore che l’ha convinta a praticare l’aerobica. Un anno dopo è entrata a fare parte della Nazionale italiana della specialità. Intorno ai 28 anni ha interrotto l’attività agonistica iniziando a fare l’istruttrice di aerobica. Quattro anni fa ha incominciato ad allenare la squadra Nazionale italiana Junior ed è l’allenatrice di Arianna Ciurlanti da quando quest’ultima aveva sei anni. Da quattro anni Ciurlanti fa parte della Nazionale Senior, si allena almeno quattro ore al giorno e nel tempo libero aiuta con il gruppo dei più piccoli. Ha partecipato a molte gare importanti e la vittoria più significativa per lei (e per la sua allenatrice) è stata quella dell’ultimo Mondiale.

Nella seconda parte dell’incontro abbiamo posto delle domande a cui le atlete hanno risposto dando consigli ed insegnamenti: ad esempio che lo sport può aiutare in molti ambiti della vita e che non deve essere considerato come un peso, ma come un divertimento. Ci hanno anche spiegato la differenza tra i diversi tipi di ginnastica: nell’aerobica, in particolare, gli elementi principali sono la flessibilità e l’acrobatica.

Questo incontro ci è piaciuto molto, perché abbiamo appreso informazioni nuove su sport meno conosciuti; inoltre c’è anche stata l’opportunità di conoscere due campionesse che hanno raccontato le loro esperienze ed hanno fatto comprendere il vero valore dello sport: la dedizione, l’impegno, la costanza e l’umiltà.

Matilde Melchiorri, Emma Tentella, Matteo Bartone, Giorgio Giaconi, classe III C