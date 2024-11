L’Aeronautica con gli studenti

Nell’aula magna Baracca del Centro di formazione aviation english di Loreto è stata organizzata – con l’Opera nazionale per i figli degli aviatori, il Club ufficiali marchigiani e l’Ufficio scolastico regionale – una conferenza rivolta agli studenti marchigiani. Il colonnello Marco Attanasio, comandante del Centro, il generale Nicolò Falsaperna, presidente del Cum, e Donatella D’Amico, direttore dell’Ufficio scolastico, hanno evidenziato lo scopo comune di far conoscere e promuovere sul territorio i valori che ispirano il servizio al Paese e le professionalità espresse dall’aeronautica militare. Il generale Basilio Di Martino, presidente dell’Onfa, ha spiegato l’importanza che l’Opera ricopre, il colonnello Attanasio si è soffermato sull’applicazione delle neuroscienze nell’ambito della leadership attraverso innovative tecniche di "Esperienza interattiva" che hanno notevolmente colpito gli studenti, Camilla Daprati del Museo pontificio Santa Casa Loreto ha illustrato il patrimonio storico e culturale del santuario. Infine il colonnello Attanasio e il sotto tenente Erika Timperi dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli hanno descritto le attività, i compiti e l’iter per entrare a far parte della "famiglia Azzurra".