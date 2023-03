L’aeronautica militare cambia: il nuovo capitano è Speranza

Cambio della guardia ai vertici della 114° Squadriglia Radar Remota dell’aeronautica militare di Porto Potenza Picena. Si è svolta giovedì mattina una cerimonia con la quale è stato ufficializzato l’avvicendamento tra il capitano Alessandro Grossi (ovvero il comandante uscente) e il capitano Luciano Speranza, che da adesso dirigerà la 114° Squadriglia Radar Remota. Erano presenti pure il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini, il vice presidente della Regione Filippo Saltamartini, il prefetto Flavio Ferdani, il questore Vincenzo Trombadore, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Candido e quello della Guardia di Finanza Ferdinando Falco. "Nel ringraziare il capitano Grossi per la proficua collaborazione instaurata in questi anni, l’amministrazione comunale dà il benvenuto al capitano Speranza, augurandogli un buon lavoro", ha scritto il Comune di Potenza Picena sulla propria pagina Facebook con un post e un video allegato. Diversi i presenti alla cerimonia per salutare e ringraziare il capitano Grossi e dare il benvenuto al neo arrivato Speranza.

g. g.