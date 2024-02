L’affascinante percorso di Gentile

Un coinvolgente viaggio attraverso l’itinerario filosofico che Gentile da Cingoli percorse e propose otto secoli fa col suo pensiero, risaltando tra i protagonisti del fervido dibattito che caratterizzò gli albori della cultura universitaria europea. Questa è la stimolante sintesi proposta dallo specifico e suggestivo tema ("Gentile da Cingoli, un filosofo laico tra le Marche, Parigi e Bologna") che domani, durante l’incontro inserito nella rassegna "Domeniche a Santo Spirito", con inizio alle 17 sarà trattato dal professor Roberto Lambertini, medievista di chiara fama, ordinario di Storia medievale nell’Università di Macerata. Autore di autorevoli testi, studioso degli ordini mendicanti e del francescanesimo, Lambertini è in particolare un eminente conoscitore del pensiero politico, filosofico e delle istituzioni culturali e scolastiche del medioevo. L’imminente iniziativa delle "Domeniche a Santo Spirito", ideata e organizzata dall’Amministrazione comunale di Cingoli, è la quarta della serie delle conferenze di storia, lettere e arti, ospitate nell’elegante spazio dell’Auditorium. Personalità di grande rilievo e interesse Gentile, nato a Cingoli come in molte sue opere ha voluto evidenziare, si è formato a Parigi nell’illustre Facoltà delle Arti, divenendo poi celebre per la sua lunga attività di docente di Filosofia e Logica nell’Università di Bologna, in cui ha esercitato un importante influsso con le sue lezioni. L’opera di Gentile da Cingoli si compendia in commenti e questioni disputate la testo aristotelico, assumendo un notevole rilievo nella ricostruzione storica di quella "translatio studiorum" che riversò, nell’àmbito dell’istituzione bolognese, la speculazione già in vivace rigoglio nell’ateneo parigino.

Gianfilippo Centanni