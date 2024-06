L’affittacamere di Visso riparte dopo il terremoto

Questa sarà l’estate della ripartenza per l’affittacamere Due Torri a Visso. Prima del terremoto Massimo Crisantemi aveva due strutture: una è ancora in zona rossa, l’altra invece è stata ricostruita e da b&b si è trasformata in attività di affittacamere. Ha riaperto da un mese e Massimo, che fa anche l’agente immobiliare, dice che verosimilmente lavorerà soprattutto nelle settimane "calde" di agosto, con i turisti da Roma, Ancona, Civitanova. Ci vorrà un po’ di tempo per recuperare la clientela del Nord Europa, attratta dal Grande Anello dei Sibillini. "Il nostro territorio ha grandi potenzialità – dice Crisantemi –, ma dovremmo iniziare a ragionare non pensando solo ciascuno al proprio orticello. La ricostruzione è iniziata da poco, nonostante siano passati otto anni dal 2016. Visso lavorava con le seconde case; ora resta più un turismo mordi e fuggi del fine settimana. Bisognerebbe puntare di più sulla promozione, sulle bellezze naturalistiche. Dobbiamo farci conoscere".