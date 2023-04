L’affondo del Pd "Soltanto chiacchiere dal centrodestra, intanto la Tari lievita"

di Franco Veroli

Manca una strategia per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. E così il "modello Macerata", diventato negli anni punto di riferimento regionale e nazionale, invece che essere rilanciato rischia di essere compromesso. È il duro atto di accusa che Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd, Mario Iesari, coordinatore del gruppo di lavoro sull’ambiente e Raffaele Consalvi, capogruppo di minoranza al Comune di Cingoli, lanciano all’indirizzo del centrodestra marchigiano e maceratese. "A livello regionale il piano rifiuti, scaduto nel 2020 – attacca Sciapichetti – attende ancora di essere aggiornato, condizione fondamentale per definire una strategia e poter intercettare fondi del Pnrr. A livello provinciale, poi, clamoroso è il ritardo nell’individuazione del sito per la nuova discarica. Siamo in emergenza, con un aggravio dei costi che peserà sulla Tari". Secondo il Pd, la scelta di dotare la provincia di Macerata di un’unica società a conduzione pubblica per il ciclo dei rifiuti urbani, con una "forte visione strategica degli interessi collettivi" e con una efficace gestione tecnica di Cosmari, è stata lungimirante, con risultati indiscutibili: differenziata arrivata al 75% e un costo medio della Tari fra i più bassi d’Italia. "Negli ultimi anni, però, la raccolta differenziata è rimasta stazionaria, con qualche segnale di inversione di tendenza, mentre la Tari è aumentata e tende a farlo sempre di più", accusano dal Pd. Una situazione di cui il centrodestra porta la responsabilità, visto che oltre a non avere una strategia, decide di non scegliere, aggravando i problemi. "Uno dei punti di forza del modello Macerata è stata la gestione politicamente unitaria di Cosmari srl, ora cancellata dal centrodestra, che vuole occupare ogni posto".

"Quando è toccato a noi governare – evidenzia Sciapichetti – ci siamo assunti le nostre responsabilità. Abbiamo incrementato la differenziata, individuato i siti per le discariche, e abbiamo deciso si spegnere l’impianto di incenerimento. Negli ultimi due anni solo chiacchiere, non si è fatto nulla". Il Pd non è pregiudizialmente contrario al termovalorizzatore, ma in una regione come la nostra non ci sono i presupposti: "Considerati i valori della differenziata e del recupero resta una quantità di rifiuti insufficiente per il funzionamento di un eventuale impianto, tra l’altro al momento non previsto nel piano regionale". "In questo contesto – sottolinea Iesari – si riducono anche le possibilità di conseguire gli obiettivi europei. Entro il 2035, dovrà finire in discarica non più del 10% dei rifiuti. Oggi in provincia siamo al 26,5%, distanti 16,5 punti. Nello stesso tempo la differenziata dovrà salire oltre l’80%". Consalvi sottolinea come la "scelta di non scegliere" attuata dal centrodestra, rinviando l’individuazione del sito per la nuova discarica, comporterà aumenti sulle bollette del 2025%. Il Pd, però, alle critiche accompagna le sue proposte. Approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti secondo una strategia legata all’economia circolare, applicazione della tariffa puntuale, ancora impantanata nella fase sperimentale, investimenti per l’innovazione tecnologica della raccolta e nella impiantistica, piano di comunicazione e di attività per coinvolgere dei cittadini. Temi contenuti in una mozione di cui il Pd chiederà l’approvazione in ogni Comune. Questioni di cui si discuterà domani, dalle 9 alle 12.30, all’hotel Grassetti, nel corso di un convegno a cui – tra gli altri – parteciperanno Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche, Brigitte Pellei, dg di Cosmari Srl, Walter Giacetti, direttore generale di Eco – Ambiente di Rovigo.