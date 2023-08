L’affondo di Miliozzi "Parcaroli scarica le colpe sugli altri, Renna deve dimettersi"

di Chiara Gabrielli

"La sicurezza è un fallimento. Il sindaco, invece di cercare colpe in altri, si faccia un esame di coscienza e guardi in casa sua, si interroghi sull’adeguatezza dell’assessore, ad esempio. Paolo Renna deve dimettersi, in città regna l’incuria". Dopo gli ultimi episodi di cronaca, alza la voce il consigliere d’opposizione David Miliozzi (Macerata Insieme). "In questi tre anni abbiamo presentato molti atti consiliari, tra mozioni e interrogazioni, sul tema degrado – sottolinea Miliozzi –, abbiamo avanzato tante proposte in tal senso e continueremo, però non siamo stati mai ascoltati. C’è un atteggiamento di totale chiusura da parte della maggioranza. Gli amministratori sono chiusi anche tra loro, litigano per la visibilità, figuriamoci se prendono in considerazione quanto dice la minoranza. Ma se ci avessero ascoltato quando abbiamo sollevato il problema del degrado di piazza Pizzarello e Fontescodella, forse oggi non saremmo a questo punto. Renna pensa che si sconfigga il degrado abbattendo alberi (vedi piazza della Vittoria) e installando telecamere ovunque – le parole di Miliozzi –, ma se tutto è lasciato all’incuria è un atto inutile, le telecamere possono solo documentare quel degrado. Sono stati buttati tanti soldi per riempire la città di occhi elettronici invece che investire nella cura degli spazi comuni". Un esempio. "Da tre anni chiedo che si sistemi il piccolo spazio verde di piazza Pizzarello – prosegue Miliozzi –, dove c’è una panchina divelta, un’altra spaccata e manca il tavolo. Nessuno si è mosso. C’è chiusura totale da parte della maggioranza. Basta ricordare quando la giunta ha cancellato la pista da sci a Fontescodella optando invece per lo skiroll, appena tre giorni prima avevano bocciato la mia mozione in Consiglio, poi ci hanno ripensato". Su piazza Pizzarello Miliozzi si era fatto sentire più volte in passato, facendo notare che l’incompiuta generava più di un problema. A marzo di quest’anno, dentro l’incompiuta, sono state trovate due persone che utilizzavano un piano come alloggio. Sempre lì, sono stati trovati materassi e suppellettili, oltre ad escrementi. "Da tempo denunciamo una situazione allo sbando – incalza Miliozzi –, è ora suonata di intervenire. Nel prossimo Consiglio, ripresenterò la stessa interrogazione presentata sei mesi fa con Alberto Cicarè: non la cambierò di una virgola, questo per dimostrare la totale incapacità dell’amministrazione. La città è ferma". "Incuria e cattivo stato di conservazione in punti strategici e centrali così come in zone decentrate", si legge nell’interrogazione: in risalto la galleria del parcheggio Centro Storico, "biglietto da visita della città, sporca e trasandata", il monumento della Resistenza, "in stato di incuria e degrado", l’edificio non terminato di via Trento che "risulta invaso da una vegetazione che impedisce tra l’altro il passaggio in sicurezza dei pedoni su quel tratto di strada", il parchetto di via Emanuele Filiberto, le recinzioni del cantiere limitrofo "rovinate e insicure" e, per finire, le frazioni e le periferie che "lamentano mancata cura di diversi spazi".