L’agente sportivo Pagliari premiato come cittadino dell'anno a Tolentino

Quest’anno il premio "Ponte del Diavolo" al cittadino tolentinate dell’anno va all’agente sportivo Silvio Pagliari (nella foto). L’associazione"I Ponti del Diavolo, presieduta da Carla Passacantando, di concerto con l’amministrazione comunale, ha deciso di attribuirlo a lui; l’iniziativa si svolgerà domenica alle 21, in piazza della Libertà. Verranno consegnate anche delle menzioni d’onore al carabiniere scelto Loris Margiotta e al brigadiere Alessio Paolini; alla memoria dell’imprenditore e manager Dandolo Guido Giacconi; al Doppiatore marchigiano, ovvero Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci; a Isa Vitaliani De Bellis, presidente Auser Tolentino; all’imprenditore Giuliana Bernardoni, presidente Consorzio Mastri pellettieri Tolentino; all’attore Giovanni Moschella; all’azienda Laipe di Tolentino; all’artista e dj producer Riccardo Prosperi; all’Avis di Tolentino; all’imprenditore Giorgio Longhi. Partecipano all’evento il Liceo coreutico e l’istituto musicale Vaccaj di Tolentino, la Fashion Gia. Man. Dance di Morrovalle. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune ed è patrocinata da Regione e Prefettura di Macerata come del resto le altre iniziative inserite nella rassegna "Sul Ponte del diavolo … tra storia e leggenda’’, che proseguirà fino a sabato 16 settembre, quando ci sarà la rievocazione della leggenda sul ponte con testimonial l’attore Pietro Masotti, della serie di Rai 1 "Il paradiso delle signore".