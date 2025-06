L’"agri-influencer" Broccolo al Villaggio Coldiretti di Udine

"Usare il dialetto non è una moda, ma un modo per far capire che l’agricoltura è vicina, che ci riguarda tutti, che parte dalle nostre case e dalle nostre tradizioni". Il civitanovese Francesco Broccolo, docente dell’Agraria di Macerata, ha raccontato a Udine, dove si sta svolgendo il Villaggio Coldiretti con la premiazione degli Oscar Green 2025, la sua divulgazione dialettale di temi biologici. Broccolo ha una pagina Instagram seguita da più di 50mila account. Gli addetti ai lavori lo hanno riconosciuto come simbolo di una nuova generazione capace di parlare ai giovani.