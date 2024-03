L’agricoltura sociale. Museo dei Frutti Antichi, ragazzi disabili al lavoro

Cresce rigoglioso "Tuttincampo", il progetto tra Coldiretti Marche, Università di Macerata, Anffas, azienda agricola Si.Gi. e cooperativa Il Faro. È rivolto a giovani dell’Anffas con disabilità in un progetto socio-educativo attraverso esperienze di agricoltura sociale in un programma che si è evoluto negli anni. In cinque già da fine 2021 hanno appreso a seminare, a prendersi cura dell’orto, a fare piccoli lavori di manutenzione, a innaffiare, a raccogliere, a potare dietro lo sguardo di Martina Buccolini, imprenditrice dell’azienda agricola Si. Gi. Ma da quasi un mese si sta facendo un altro passo. "Stavolta – ha spiegato Buccolini, che è anche presidente Coldiretti Macerata – abbiamo voluto fare un ulteriore step creando un vero turismo sociale in agricoltura. In azienda abbiamo un frutteto ricco di biodiversità con melograni, giuggiole, mele cotogne, visciole, gelso nero e bianco, cioè tanti frutti antichi messi a dimora da mio padre circa 30 anni fa. Ebbene, queste varietà saranno digitalizzate e spiegate al turista tramite qrcode nell’E-Museo dei Frutti Antichi".

In questo contesto s’inseriscono i ragazzi dell’Anffas. "Saranno stimolati a conoscere queste antiche varietà e saranno poi gli attori principali guidando i turisti nel museo naturale all’aperto. Si tratta di giovani che hanno fatto esperienza della semina, della raccolta e sanno di cosa parlano". "L’obiettivo – ha detto Marco Scarponi dell’Anffas – è creare ambienti dove i ragazzi possano svolgere attività e trovare una condizione lavorativa. Ecco, vorremmo che simili iniziative venissero fatte proprie dalle istituzioni perché sono valide alternative al centro diurno dopo la scuola". E gli effetti si sono già potuti cogliere perché due ragazzi hanno iniziato un tirocinio lavorativo di inclusione sociale. I ragazzi in questo percorso possono contare sull’aiuto di professionisti di educatori e psicologi. "Noi – ha detto Beatrice Pini della cooperativa Il Faro – da sempre diamo ascolto e cura alle persone con disabilità. Siamo orgogliosi del progetto “Tuttincampo per l’e-museo di frutti antichi“, dove l’agricoltura si fa terreno fertile per l’inclusione sociale". "Nelle Marche – ha ricordato Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – possiamo contare su 70 aziende che si occupano di agricoltura sociale offrendo così un servizio al territorio. Noi abbiamo sempre creduto nella multifunzionalità delle imprese agricole e in questo caso ci troviamo di fronte a una delle espressioni migliori nel panorama delle attività connesse. L’agricoltura sociale svolge un importante ruolo di coesione sociale perché interviene laddove, come spesso avviene nelle aree rurali, il welfare non riesce ad arrivare". È soddisfatto Gianfranco Pascucci dell’Anffas. "Penso che sia stato seminato bene, perché l’iniziativa è orientata a contribuire alla creazione di una società accogliente".