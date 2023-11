"L’agriturismo sarà ancora di più motore del territorio"

Il marchigiano Augusto Congionti si è confermato, per il secondo mandato, alla guida di Agriturist nazionale, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio di Confagricoltura. Sessantatre anni, nato ad Ancona e residente da sempre a Macerata, Congionti è un imprenditore agricolo a indirizzo biologico e agrituristico. Trentasei anni fa ha realizzato la prima fattoria didattica italiana per proporre agli ospiti attività a contatto con la natura, mirate alla conoscenza del territorio. Conduce due aziende nei comuni di Recanati e di Val Fornace. Da vent’anni è alla guida di un agriturismo all’interno del parco nazionale dei monti Sibillini.

Congionti, è soddisfatto?

"Sono felice e grato per questa ricandidatura, ringrazio tutti per l’appoggio ricevuto. Siamo orgogliosi di aver fondato e dato il nome al fenomeno dell’agriturismo; continueremo ad impegnarci per far crescere le nostre imprese e l’associazione".

Se dico agriturismo lei cosa risponde?

"Che l’agriturismo in Italia non ha eguali al mondo, non c’è una forma articolata con servizi di qualità organizzati da nessun’ altra parte della terra che ospiti territori rurali. Ciò è così vero che la parola ’agriturismo’ sta diventando al pari di ’pizza’ o di ’pasta’, cioè non è più tradotta dando conferma del suo riconoscimento unanime. Purtroppo ancora in pochi lo sanno perché manca la consapevolezza ma presto diventerà cosa nota".

Altro?

"Che in Italia ci sono 25000 aziende agrituristiche ma se andiamo a contare i posti letto, posti tavola, le varie attività e altro, le oltre 5000 aziende (dei 25000) confederali, cioè di Confagricoltura, rappresentano una parte cospicua di questo fenomeno. L’agriturismo nel nostro Paese ha contribuito a salvaguardare gli aspetti economici e sociali di gran parte dei territori rurali, valorizzandone le bellezze paesaggistiche e l’enogastronomia locale".

Che diffusione ha l’agriturismo?

"Una diffusione che nessun’altra forma di turismo ha. Oltre al 67% dei comuni italiani - che sono che sono 7900 - ha almeno un agriturismo. Nelle Marche arriviamo a percentuali che superano l’80% e spesso è l’unica attività turistica in questi territori. La collina e la montagna ospitano l’84% delle attività agrituristiche italiane".

Che significa?

"Che quando parliamo di recupero dei borghi, delle aree interne, che quando diamo loro differenti valenze e, comunque, varie attività che sono sostenibili, durature, diffuse, dobbiamo pensare che queste caratteristiche sono proprie dell’agriturismo".

Quali sono i progetti per questo nuovo mandato?

"Quello che faremo nei prossimi tre anni sarà un’accelerazione su ciò che abbiamo realizzato nel triennio precedente e non solo. Siamo certi delle grandi opportunità offerte dall’agriturismo e questo significa anche valorizzazione delle produzioni agricole, salvaguardia del territorio e tutta una serie di iniziative che si vanno sempre più concretizzando quali le ciclovie, il recupero dei percorsi storici, religiosi, e molto altro".