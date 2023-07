L’albero dei Balocchi da 31mila euro crea polemica

Una scelta giudicata dal Comune innovativa in fatto di arredo urbano, sta facendo discutere parecchio. Il caso è quello dell’albero in acciaio, del costo di 31.000 euro, da installare su una aiuola rialzata di piazza Conchiglia, spazio del borgo marinaro in cui sono in corso lavori di riqualificazione. Sui social fioccano le critiche per questa spesa messa a bilancio, alcune feroci con cittadini che chiedono di investire meglio i soldi, per esempio nella sistemazione delle strade. L’albero avrebbe anche la funzione di corpo illuminante, con sorgenti luminose a led incorporate sulle sagome dei rami. La struttura sarà in acciaio inox, con verniciatura a polvere di colore ruggine, altezza massima di 5,50 metri e larghezza di circa 3,30. La spesa complessiva per la fornitura del materiale – lavori di installazione esclusi perché garantiti dall’Atac – è di 31.000 euro, Iva compresa, determinata in seguito a rilevazioni dell’Ufficio Tecnico comunale e sulla base, viene specificato nella delibera di giunta che approva la spesa, "di un’indagine esplorativa effettuata sulla scorta delle indicazioni fornite dall’amministrazione comunale".