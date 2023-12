L’albero illumina la piazza. Luci accese: il Natale sarà pieno di solidarietà

Accese le luminarie in piazza della Libertà, nel tradizionale evento di inaugurazione che pone ufficialmente inizio al Natale maceratese. Un’aria di festa pervade il centro storico, sotto gli occhi dei curiosi richiamati dai canti del coro della Cooperativa di Bolina di Treia e dalla musica della banda Salvadei Città di Macerata. "Ogni anno è una grande emozione - ha salutato il sindaco Sandro Parcaroli -. Ci aspettano cinquanta giorni di eventi che spero porteranno tranquillità e serenità. Macerata é una bellissima città, dobbiamo fare del suo patrimonio un punto di riferimento". Un Natale all’insegna della solidarietà, come spiega il vicesindaco Francesca D’Alessandro: "La donazione della Bontempi ci permetterà di avvicinare i nostri ragazzi alla musica, mentre calorosa é l’iniziativa dei ristoratori di offrire il pranzo di Natale alle famiglie bisognose. É il segno di una città che si stringe per permettere a tutti di trascorrere delle serene feste". "Più di sessanta appuntamenti tra mostre, eventi e concerti - ricorda l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi -. Anche per il Capodanno molte sono le iniziative, grazie alle attività di ristorazione, fino alla musica in piazza aspettando la mezzanotte". Interviene infine Giovanni Salvucci per Mediolanum, sponsor di ‘Macerata Natale 2023’. "La nostra è una banca di persone per le persone - afferma -, siamo felici di partecipare attivamente alla vita maceratese".

Rispetto al programma previsto per ieri, è saltata l’apertura della pista di pattinaggio in piazza Mazzini: le temperature elevate hanno rallentato la formazione del ghiaccio, non ancora sufficiente per l’impianto.