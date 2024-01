L’allarme del biologo Catorci: "Stiamo vivendo un caos climatico, tutte le piante sono in sofferenza"

"Quello che stiamo vedendo è un caos climatico, non c’è più una successione regolare e ogni organismo reagisce a modo suo". Il professor Andrea Catorci, biologo e responsabile del corso di laurea in "Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali" di Unicam esprime grande preoccupazione per le condizioni del pianeta, i cui cambiamenti sono ampiamente misurabili anche qui. L’inverno finora è stato secco e mite, condizioni non positive per l’ambiente e le colture.

"Le piante sono tutte in sofferenza. I cambiamenti climatici non sono solo l’aumento di un grado della temperatura. Quello che impatta sono gli slittamenti di temperature. Stiamo pubblicando in questi giorni un lavoro fatto a Castelluccio, confrontando i dati dagli anni Sessanta. Da allora, si registra un aumento di temperatura di un grado e mezzo, ma tutto a carico dell’inverno. I colleghi entomologi dicono che gli insetti di alta montagna stanno morendo di freddo, perché manca la neve che faceva da isolante termico. Sempre in montagna, si registra una sfasatura tra il momento di fioritura delle piante e l’arrivo alla maturità degli insetti: se i tempi non coincidono, gli insetti non trovano più i fiori. È un tema su cui si sta studiando, soprattutto per la centralità del ruolo degli impollinatori nell’ambiente". "Se la primavera arriva in anticipo, non tutto anticipa come lei, ognuno si adatta come può al cambiamento, con le proprie strategie. Speriamo davvero arrivi il freddo, che finora non c’è mai stato. Altrimenti, sarebbe un grosso problema. Qualcosa già si vede: il nocciolo ad esempio di solito fiorisce tra l’inizio e la metà di febbraio, ma in questi giorni si vedono gli amenti in crescita e tra dieci giorni le piante potrebbero essere in fiore". Caos climatico lo definisce il professor Catorci, parlando di stagioni sempre tutte diverse: "La scorsa primavera la pioggia ci ha affogato, quella precedente non aveva mai piovuto. I Sibillini sono senza neve, e questo rende anche piuttosto ridicola l’ossessione di qualcuno per gli impianti di risalita, quando invece ci sarebbero varie questioni su come fruire degli ambienti naturali. Nel Parco dei Sibillini la natura ha un ruolo in quanto natura, non in quanto palestra all’aria aperta". Sebbene il cambiamento sia in atto, qualcosa si può fare anche localmente.

"Purtroppo le produzioni agricole delle Marche sono in difficoltà, ci sono stati problemi con uva e frutta, non si sono raccolte le noci. Stiamo andando verso il deserto – dice Catorci – . È tardi per impedire i cambiamenti climatici e non c’è neanche la volontà politica per farlo. Ma si possono ancora limitare i danni, pensando a forme di adattamento che riguardano l’urbanistica, il verde nelle città, il tipo di agricoltura, la zootecnia che ad esempio, di questo passo, tra 15 anni in montagna non esisterà più perché non ci sarà più erba. Stiamo mettendo a rischio la qualità della vita dei nostri nipoti".