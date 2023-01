L’allarme della Cgil: "Salari bassi e precariato, solo 11mila euro lordi per due giovani su tre"

Oltre il 65% dei giovani marchigiani ha un contratto precario e uno stipendio annuale lordo di circa 11mila euro. Nello stesso tempo, le donne hanno uno stipendio medio tale da guadagnare 7mila euro in meno rispetto a quello degli uomini. I salari medi, nel complesso, viaggiano sui 19mila euro annui. È questo il quadro che emerge dall’analisi dell’Ires Cgil Marche su dati Inps dal 2011 al 2021 relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti privati nella regione. "In 10 anni si sono persi il 20% di giovani con contratti stabili e il 10% complessivo dei contratti a tempo pieno e indeterminato", commentano Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil, e Rossella Marinucci, segretaria regionale e responsabile del mercato del lavoro. "Il binomio salari bassi e precarietà è la prima causa della fuga dei giovani. Ma, in generale, il problema dei salari è che restano bassi e insufficienti rispetto al carovita".

Entrando più nel dettaglio, nel 2021, nelle Marche risultano occupati 440.867mila lavoratori dipendenti privati, oltre 14mila in più rispetto al 2020 (+3,5%) e 7mila in più dal 2019 (+1,7%) . Circa 144mila, uno su tre, hanno un rapporto di lavoro part time, mentre quelli con contratto a termine sono 105mila, pari al 23,9% dei lavoratori complessivi. I lavoratori a tempo indeterminato sono 319mila, stabili sia rispetto al 2020 che al 2019, ma in calo del 2,5% in 10 anni. I lavoratori stagionali sono 16mila, pari al 3,6%, ma quadruplicati in 10 anni.

I contratti a tempo pieno e indeterminato sono226 mila, pari al 51,4%, in forte calo (erano il 52,8% nel 2020 e il 60% nel 2011), 27mila in meno rispetto a 10 anni fa (-10,6%). Rilevante il numero dei lavoratori in somministrazione e con contratti intermittenti. Quanto ai salari, le retribuzioni medie lorde annue sono pari a 19.434 euro, in aumento di 1.350 euro rispetto al 2020 (+7,5%), ancora inferiori, però, al valore medio delle regioni del Centro (- 1.607 euro) e soprattutto a quello medio nazionale (-2.434 euro). Le lavoratrici sono 193mila, pari al 44%: più della metà ha un lavoro a tempo parziale (50,5%) e solo una su tre ha un lavoro a tempo pieno e indeterminato (34,3%). Il precariato incide maggiormente sui giovani: solo il 34,6% ha un contratto a tempo pieno e indeterminato.

f. v.