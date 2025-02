L’allarme delle imprese: "Ricostruzione a rischio"

L’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, delle Marche lancia l’allarme, tra ribasso del prezzario, commesse finanziariamente non realizzabili, scadenza del 110%. È preoccupato il presidente Stefano Violoni per le difficoltà in cui sono costrette ad operare le aziende edili: "Oggi non è solo in bilico la ricostruzione post sisma: l’intero settore marchigiano delle costruzioni rischia di essere demolito". Affiancato dal vicepresidente regionale e coordinatore Ance per il sisma Centro Italia Carlo Resparambia, che vive e lavora sul nostro territorio, e dai presidenti delle cinque associazioni provinciali, Violoni mette a nudo le criticità: "C’è un’incertezza totale che si riflette nel quotidiano e che ha un impatto drammatico soprattutto nell’area del cratere", avverte. Sono preoccupanti i segnali di rallentamento all’interno di un settore che contribuisce per il 9,7% al Pil delle Marche e occupa oltre 43.000 addetti.

"Comprendiamo e condividiamo l’intento di trovare una soluzione per portare avanti la ricostruzione nell’era post-Superbonus – aggiunge Resparambia –, tuttavia riteniamo le misure finora individuate totalmente inadeguate. Se nulla cambia, la ricostruzione è in bilico". E introduce uno dei temi centrali dell’incontro: l’ordinanza commissariale di imminente emanazione, che spinge ad avere come riferimento il prezzario del cratere – fermo al 2022 – obbligando le imprese a realizzare opere sottocosto. I costruttori sono con il fiato sospeso anche per il prezzario Marche 2025, che la commissione regionale ha approvato a fine anno, ma che non risulta ancora pubblicato. Enrico Crucianelli (foto), presidente di Ance Macerata, evidenzia la paura per la scadenza del 110% prevista a fine anno: "Se la volontà politica è di mettere un punto al Superbonus, si consenta almeno a chi ha prenotato il plafond entro il 2024 di portare a compimento i lavori in serenità e soprattutto in sicurezza eliminando la tagliola di fine 2025". "Le risorse disponibili non sono sufficienti per proseguire la ricostruzione così come l’abbiamo conosciuta fin ad oggi grazie al Superbonus – conclude Violoni – per cui sarà meglio definirla riparazione e elaborare una strategia adeguata che punti in primis sulla sicurezza, dando precedenza agli interventi strutturali".