L’allarme dell’imprenditore edile: "È difficile reperire il personale"

"Le piccole e medie imprese stanno soffrendo molto. Con i crediti incagliati è un disastro. Un’azienda con quattro o cinque dipendenti non può far fronte a tutto questo. Ci manca liquidità, questo è il tema fondamentale". L’azienda di Simone Giglietti, la Edil Capitani e Giglietti, con sede a Cingoli, lavora nel campo dell’edilizia e opera molto anche nell’entroterra: oggi più che mai, in uno scenario di diminuzione delle imprese e di difficile reperimento del personale, l’imprenditore sente la necessità di far sentire la sua voce: i problemi sono infiniti. "Abbiamo fatto investimenti in passato e oggi ancora la stiamo pagando – racconta Giglietti (nella foto) –. La nostra ditta, con un socio e quattro dipendenti, si occupa di ricostruzione pesante legata al post sisma. Il lavoro non manca di certo, senza liquidità, però, è durissima. Ma il vero tema è la difficoltà di reperire il personale. Noi abbiamo bisogno di operai specializzati e non si trovano. Bisognerebbe investire sulla formazione, potremmo farlo ma costa, quindi servono incentivi. Al momento potrei anche raddoppiare, se avessi liquidità e incentivi per la formazione, se non ci fossero i crediti incagliati, assumerei tre o quattro persone in più, non c’è dubbio". In un momento in cui quasi tutti i settori sono in gravi difficoltà, problemi sono di varia natura e si crea un circolo vizioso negativo.

"Oggi se non riscuoti non incassi e quindi non vivi", le parole di Giglietti. In particolare, le imprese hanno sofferto nel triennio 2019-2022, prima per il Covid e poi per la profonda incertezza dovuta al conflitto russo-ucraino, l’aumento dei costi energetici, "il ridefinirsi delle relazioni e delle opportunità economiche, logistiche, finanziarie – spiegano dalla Cna –, oltre che le difficoltà di rifornimento per gas, materie prime, componenti". Dal 2012 al 2023 in provincia si sono perse quasi 5mila aziende (meno 13,5 per cento), nello stesso periodo nelle Marche si sono perse 18.526 imprese (meno 11,8 per cento).

