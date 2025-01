L’allarme: "Questa di notte è diventata una città difficile"

Emergenza furti e spaccate, l’altra faccia della sicurezza pubblica è quella della vigilanza privata garantita dalle guardie giurate, che ora lanciano l’allarme: "Civitanova è diventata una città pericolosa".

Anche loro sono "sentinelle" della notte, professionisti in divisa agli ordini di istituti di vigilanza che pattugliano in auto, da soli durante il turno di servizio, e gli capita sempre più spesso di imbattersi nei delinquenti. È successo anche lunedì sera, quando poco prima della mezzanotte una banda di tre giovani stranieri ha cercato di abbattere, sotto i colpi sferrati con una sbarra di ferro, il vetro anti sfondamento della tabaccheria Sara, in via Vasco De Gama (nelle foto, la vetrina e la spranga usata). In quel frangente è intervenuta anche una guardia privata che ha provato a inseguirli, con tutti i rischi connessi a una situazione del genere.

Il contesto sociale, come in tutto il paese, anche a Civitanova presenta dinamiche preoccupanti per le forze della pubblica sicurezza e per chi opera, comunque, nel mondo della sicurezza e che offre un contributo importante, confinato nel perimetro di direttive operative precise e dovendo fare, certe volte, anche i conti con la paura mentre si svolgono i controlli nel giro dei negozi, dei locali pubblici, delle aziende, dei capannoni, delle case. "È un mestiere che comporta dei rischi e di questi tempi ancora di più. Siamo in auto da soli durante il servizio e Civitanova è diventata una città difficile la notte". Sono le parole di una guardia giurata che si muove sul territorio, pure lui parte di quell’esercito della sicurezza autorizzato dal ministero dell’interno attraverso le prefetture e che è costretto anch’esso a fare i conti con l’aumento dei reati.

Chiede l’anonimato "perché mi interessa lanciare l’allarme sulla situazione generale, che riguarda tutti gli operatori della sicurezza". Negli ultimi mesi si è registrato in città un aumento degli assalti alle tabaccherie, ai ristoranti, ai negozi, agli appartamenti, in una Civitanova in cui ogni volta che si parla di allarme sul fronte dei reati la politica risponde vantando il numero delle telecamere della video sorveglianza installate. Ma poi ci sono gli uomini che devono affrontare la strada.

"Quando siamo in servizio – sottolinea ancora la guardia giurata – svolgiamo comunque un controllo del territorio, lo facciamo con la nostra competenza, con la nostra consapevolezza e anche con la paura, perché si rischia ogni notte di non poter tornare a casa dalle nostre famiglie".

Lorena Cellini