’L’alpinismo’ di Coppari in un film su Rai Storia

di Paola Pagnanelli

Da Recanati alle Dolomiti bellunesi, il recanatese Michele Coppari ha voluto raccontare la storia di un gruppo di alpinisti tanto sconosciuti quanto eroici, "capaci di salire su pareti verticali con vero spirito di avventura". Il risultato è il documentario "La montagna di Ilio", in onda questa sera alle 21.10 su Rai Storia. Nato a Recanati 38 anni fa, Coppari si è laureato all’Accademia di belle arti di Bologna, poi si è specializzato in linguaggi visuali al Centro professionale di fotografia a Milano. Specializzato in documentari e video musicali, ha firmato "La montagna di Ilio" con Francesca Zannoni, bellunese con cui ha fondato la casa di produzione "Cosenude media project", con sede a Recanati.

"L’idea del documentario nel 2016 nasce da Teddy Soppelsa, che aveva intervistato Ilio De Biasio nella sua baita. Per noi marchigiani quello è ambiente bizzarro, diverso, e richiede un diverso modo di essere. Questa gente, i fratelli De Biasio e i loro amici, non ha mai chiesto nulla, non cercava la celebrità, hanno solo esplorato le montagne di casa". Ma quelle montagne, le Pale di San Lucano, erano inaccessibili. "Per arrivarci, bisogna fare a piedi 4, 5 o anche 6 ore di cammino su rocce preistoriche. Le pareti, che sono l’obiettivo degli alpinisti, lì sono lontane e raggiungerle è un’avventura. E mentre loro, tra gli anni Settanta e i primi anni Novanta, scalavano quelle vette impossibili, l’alpinismo ufficiale non ne sapeva nulla. Non erano veri alpinisti, ma erano fratelli e amici nati lì, in un paesino, Cencenighe Agordino, e in silenzio e poco alla volta hanno realizzato un’impresa". Gli amici di Ilio De Biasio, tutti come lui operai in Luxottica, hanno voluto il documentario e hanno finanziato le spese necessarie per realizzarlo, per ricordare l’amico, scomparso nel 2014 in vetta. "Così una persona cresciuta nella dolcezza del paesaggio marchigiano ha raccontato una storia ambientata in un contesto molto più aspro, ma ugualmente capace di una grande, diversa dolcezza".

Coppari, che da quattro anni è tornato a Recanati, lavora tra le Marche e Belluno, soprattutto nella musica. "Nel documentario "La montagna di Ilio" ci sono le musiche di Roger McGuinn, il chitarrista dei Birds che firmarono la colonna sonora di Easy Rider". Il documentario è stato selezionato al Trento Film Festival e poi è stato chiamato in vari festival in Europa e in America, e infine "ha attirato l’attenzione della Rai, che ne ha acquistato i diritti" e che lo farà vedere questa sera.