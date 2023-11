"L’alternanza trampolino per l’assunzione"

La parola chiave è fidelizzazione. Così l’Itts Divini riesce ad essere il primo istituto tecnico nell’inserimento dei propri studenti nel mondo del lavoro. Ma ovviamente non è solo questa la ragione. "Il nostro bacino di utenza - spiega il dirigente scolastico Sandro Luciani - si è un po’ ridotto perché molti studenti preferiscono gli istituti di Recanati e Fabriano e ultimamente la percentuale maggiore di allievi che terminano le scuole medie scelgono i licei. Gli istituti tecnici purtroppo sono ancora troppo poco ambìti. Dei nostri studenti, il 50% si iscrive all’università e, quindi, quelli che decidono di inserirsi nel mondo del lavoro sono letteralmente contesi dalle aziende. Per incentivare i contatti tra le ditte e gli alunni organizziamo delle borse lavoro, in particolare per i percorsi di informatica e meccanica. Pertanto - continua - lo studente che in terzo superiore inizia a frequentare una certa azienda ha maggiori probabilità di essere assunto proprio lì. Inoltre, siamo sempre vicini ai nostri ragazzi con tutoraggio e orientamento. Effettivamente non ci sono particolari segreti: le richieste sono pressanti in conseguenze del sisma, della diminuzione delle nascite e della predilezione verso i licei". Secondo il professore Francesco Cicconi che si occupa proprio dell’orientamento, "su cento studenti diplomati, il mondo del lavoro ne richiederebbe 250. Comunque l’unico segreto, per così dire, è la fidelizzazione: i ragazzi iniziano l’alternanza scuola-lavoro in terzo superiore e le aziende quindi li crescono, addirittura li assumono in quarto, appena maggiorenni, pur di non perderli. La richiesta è abissale, in particolare per informatica e meccanica".

Gaia Gennaretti