L’altra faccia della movida "Sporcizia e danni alle auto"

Lattine, bicchieri, sporcizia ovunque: è quello che hanno trovato ieri mattina uscendo di casa i residenti del centro. "Ma vivere qui è sempre più difficile – protesta una di loro -. Il giovedì sea abbiamo schiamazzi fino a tardi e poi, al mattino, auto danneggiate e imbrattate e sporcizia di ogni genere. Qualcuno per scrivere con lo spray sui muri dei bagni pubblici in via Armaroli è salito sulle auto parcheggiate. E la vernice è arrivata pure sulla carrozzeria. E soprattutto, parcheggiare è sempre più difficile. Con i cantieri i posti per i residenti sono sempre meno, e non sempre è possibile lasciare l’auto lontano. In via Gramsci, di auto con il permesso non se ne vede una. Sotto casa mia parcheggiano i proprietari di alcune attività, altri spazi sono occupati dai furgoni delle imprese edili, che prendono posti per i loro mezzi. Io capisco tutti, dispiace dover fare la guerra ad altri che hanno difficoltà ed esigenze. Ma noi non sappiamo proprio più che fare". I residenti, spiega ancora, pagano 84 euro l’anno per entrare e parcheggiare in centro, "il doppio di ogni altro quartiere, dove si versano 42 euro. Ma la differenza è che qui i posti non ci sono. In corso Matteotti, poi, è consentita la sosta per carico e scarico per mezz’ora, ma è capitato a diversi residenti di trovare la multa dopo 45 minuti: certo avevano sgarrato sull’orario, ma qui è sempre un caos ovunque. In piazza della Libertà noi non possiamo parcheggiare, tutti gli altri sì: il risultato è che entrano un sacco di persone, che poi cercano parcheggi che non ci sono e che alla fine lasciano l’auto dove capita, e noi giriamo e giriamo alla ricerca di uno spazio che non esiste. Così non può funzionare, il centro va gestito diversamente altrimenti non ci saranno più residenti perché è troppo complicato vivere qui. Ci promettono sempre controlli, telecamere, ma noi continuiamo ad avere sempre più problemi e i grandi cantieri appena aperti ci hanno dato il colpo di grazia".

Paola Pagnanelli