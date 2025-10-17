L’Altra Me, Palloni cerca dieci donne per una mostra di foto

La fotografa civitanovese Monica Palloni cerca dieci donne da fotografare. Dieci donne speciali da coinvolgere in un progetto fotografico unico: la mostra L’Altra Me, dedicata alla bellezza autentica. "A novembre – spiega Palloni –, organizzerò una mostra dedicata alla figura della donna in tutte le sue sfumature. Le immagini cattureranno emozioni autentiche, raccontando storie di donne attraverso sguardi, gesti e momenti di vita. L’evento sarà anche un’importante iniziativa di beneficenza a favore dell’Ant, l’associazione che offre assistenza domiciliare ai malati oncologici e che, personalmente, ha seguito mia madre negli ultimi mesi della sua vita. Gli obiettivi? Celebrare la donna attraverso la fotografia, sensibilizzare la comunità sul valore dell’assistenza ai malati e sull’importanza della solidarietà, creare un evento culturale di forte impatto per la città, raccogliere fondi per l’Ant attraverso donazioni libere e la vendita di servizi di ritratto e delle foto esposte e dedicare la mostra a mia mamma Rosella". Il casting si svolgerà oggi alla Bottega Malatini, in corso Umberto I. "Non si tratta di posare o recitare : è un momento per incontrarsi, raccontarsi e lasciare emergere quell’energia che ognuna porta con sé. Tra le partecipanti selezionerò dieci donne da invitare in studio per un ritratto che entrerà a far parte della mostra".