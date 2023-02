"L’altro parlante", focus sulla sanità col dottor Catarini

L’associazione di volontariato "Rete viva Santa Croce" organizza periodicamente una serie di incontri, dal titolo "L’altro parlante", su temi di attualità per stimolare il dibattito e l’attenzione della comunità. Il prossimo incontro si terrà dopodomani, alle 17 nel salone "Sacra Famiglia" di via Sforza 78. In quella occasione il dottor Massimo Catarini parlerà sul tema "Pnrr - Casa della comunità: una nuova visione della medicina del territorio". "Si tratta di una realtà nuova da scoprire insieme – spiegano gli organizzatori –, perché anche la nostra comunità è chiamata a svolgere un ruolo attivo".

re. ma.